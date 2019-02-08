Son Dakika Haberleri: Antalya'da Pazar Cinayetine İki Tutuklama

Antalya'da Pazar Cinayetine İki Tutuklama

1 saat önce

Antalya'nın Kepez ilçesinde 4 ay önce pazar yerinde bir kişiyi silahla öldüren iki şüpheli tutuklandı.

Antalya'da Pazar Cinayetine İki Tutuklama, System.String[]
Antalya'nın Kepez ilçesinde 4 ay önce pazar yerinde bir kişiyi silahla öldüren iki şüpheli tutuklandı.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde kurulan pazar yeri içinde 31 Ekim 2018 günü saat 18.30 sıralarında pazar esnafı M.H'nin (34) silahla öldürülmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Ekipler yaptıkları araştırmada olayın şüphelisi B.M'nin, eşi F.M.'nin pazarcı M.H. ile ilişkilerinin olduğunu öğrenmesi sonucu şüpheli ile arasında husumet oluştuğunu tespit etti. Olay günü B.M. ile arkadaşı Ö.V'nin, pazar yerine gelerek M.H.'yi tabancayla öldürdüğü belirlendi. Ateş edenin Ö.V olduğunun iddia edilmesi üzerine 3 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda şüpheliler F.M, kadın B.M. ve Ö.V gözaltına alındı.

"Tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme ve kasten öldürme" suçlarından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanması istemiyle adliyeye sevk edilen F.M. Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, B.M ve Ö.V ise tutuklandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:01 Kaynak: İHA

Kepez, Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PKK'lı Terörist, Avusturya'da Bir Devlet Memurunu Bıçaklayarak Öldürdü Öğrenci Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 9 Yaralı

Vücudunun Üst Tarafı Olmayan Erkek Cesedi Kıyıya Vurdu Ceyhan Ziraat Odası Başkanı, Başından Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 11:55:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da Pazar Cinayetine İki Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]