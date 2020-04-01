Antalya'da pazar esnafı tezgah aralığını artırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da pazar esnafı tezgah aralığını artırdı - Son Dakika

Antalya'da pazar esnafı tezgah aralığını artırdı

6 saat önce

ANTALYA'da, koronavirüse karşı semt pazarları için alınan tedbirler kapsamında esnaf, tezgahların arasını 3'er metre açtı.

Antalya'da pazar esnafı tezgah aralığını artırdı, System.String[]

ANTALYA'da, koronavirüse karşı semt pazarları için alınan tedbirler kapsamında esnaf, tezgahların arasını 3'er metre açtı. Tek- çift rakam uygulaması için hazırlık yapılırken, son genelgenin içerdiği bariyer uygulamasının henüz başlamadığı görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı daha önce yayımladığı ve bazı yasak ile kısıtlamaları kapsayan genelgeye ek olarak yeni genelge yayımladı. Buna göre semt pazarlarının giriş ve çıkışlarına bariyer zorunluluğu getirilerek, pazar yerlerindeki insan yoğunluğunun önüne geçilmesi planlanıyor. Ayrıca genelge kapsamında pazar yerindeki esnaf sayısının en fazla iki katı kadar insan pazar yerine alınacak. Semt pazarlarını ilgilendiren bir diğer madde ise pazar yerindeki esnafın yer numaralarıyla ilgili. Yer numarası tek olanlar ile çift olanlar birer hafta arayla sırasıyla tezgah açabilecek. Uygulama haftaya hayata geçirilecek ancak pazar esnafı, şimdiden hazırlıklarını tamamladı.

Turizm kenti Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir semt pazarında son genelgenin içerdiği bariyer ve tek çift uygulamasının henüz başlamadığı görüldü. Tüketici yoğunluğunun az olduğu dikkati çeken pazar yerinde, ayrıca tezgahların aralarının 3'er metre açıldığı ve esnafın eldiven taktığı görüldü. Bazı tüketiciler de maske ve eldivenle pazar yerinde alışveriş yaptı.

Pazar esnafı Cem Alp, bir hafta tek bir hafta çift rakam uygulamasının doğru olduğunu ancak kendilerini ekonomik olarak zor duruma düşüreceğini söyledi. Alınan tedbirlere uymak zorunda olduklarını da belirten Alp, kendi yerinin tek rakamla bittiği için haftaya tezgah açmayacağını söyledi.

Bir başka esnaf Bilal Kılıç ise ekonomik olarak zor durumda olduklarını ve bunlara rağmen tedbirleri sağlık için uygulayacaklarını ifade etti.

Tüketicilere eldivensiz hizmet vermediklerini ve temastan kaçındıklarını anlatan Mustafa Kılıç, pazar yoğunluğunun az olması nedeniyle ekonomik olarak zor günler yaşadıklarını ifade etti.


Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:36 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir
Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi
ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor ABD, İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için S-400'lerin Türkiye dışına çıkarılmasını şart koşuyor         
18:38
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti         
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı         
18:35
Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi Koronavirüs nedeniyle Wimbledon, 2021'e ertelendi         
18:29
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi         
18:22
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi         
18:06
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar         
17:52
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi         
17:43
Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı Son Dakika: UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını askıya aldı         
17:40
İmamoğlu, Soylu'nun İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi         
17:39
Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü Kadınlar 3. Lig ekiplerinden Bursa Ağaköyspor'un Sportif Direktörü Kumsal Yıldız, koronavirüse yenik düştü         
17:20
ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir ABD'de yeni koronavirüs araştırması: Öksürük ve hapşırık ile 8 metre uzağa gidebilir         
17:19
Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor Botafogo, Trabzonspor'dan ayrılan Obi Mikel'i istiyor         
17:18
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi         
17:03
Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek Son Dakika: Bakan Albayrak: Ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücretleri süreç boyunca ödenecek         
17:02
Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin Suudi Arabistan'dan Müslümanlara hac çağrısı: Planlarınızı erteleyin         
17:00
Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım Selçuk İnan: Her türlü fedakarlığa hazırım         
16:58
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı         
16:55
Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı Koronavirüs salgınına karşı ilk uyarıyı yapan Wuhanlı doktor Ai Fen kayıplara karıştı         
16:43
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz         
16:31
Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi Son Dakika: Dün indirim yapılan benzine bugün de zam geldi         
16:21
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi         
16:18
"Solunum cihazı istemiyorum, gençler için kullanın" diyen 90 yaşındaki kadın koronavirüsten hayatını kaybetti         
16:15
ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek ABD'li hemşire, ülkesindeki durumu gözyaşları içinde anlattı: Bu işin sonu daha iyiye gitmeyecek         
16:11
ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu         
16:06
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak         
16:03
Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal yardım parası için PTT şubelerinde kuyruk oluşturdu         
15:55
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimden kaçan sürücüler, ters yöne girdi         
15:39
Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı Kylie Jenner, koronavirüsle mücadele için kozmetik yerine el dezenfektanı üretmeye başladı         
15:38
Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'na Halkbank 56 milyon lira, Kuveyt Türk ise 20 milyon lira bağışladı         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2020 18:59:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da pazar esnafı tezgah aralığını artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]