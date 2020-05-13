Antalya'da pazar günü 'rekor sıcaklık' bekleniyor (2) - Son Dakika

VALİDEN 'ORMAN YANGINI' UYARISI

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, aşırı sıcakların, insanlarla birlikte ormanları ve diğer canlıları da tehdit ettiğini söyleyip, ormanları koruma konusunda uyarıda bulundu. Beklenen rekor sıcaklıkların, orman yangınları açısından büyük risk oluşturduğunu belirten Vali Karaloğlu, "Sıcaklığın artarken, nemin azalacağı bu günlerde orman yangınları konusunda dikkatli olalım. Bir cam parçası bile ormanın yanmasına sebep olabilir. Özellikle çiftçilerimiz sera atıklarını yakmamaya özen göstersin. Bu dönemlerde hepimizin çok daha dikkatli olması lazım" dedi.

Aşırı sıcaklarda evde kalmanın önemine de dikkat çeken Vali Karaloğlu, "Salgınla mücadele ettiğimiz bu süreçte 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altı vatandaşlarımız zaten evdeler. Tüm vatandaşlarımızın aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları, açık havada bulunmamaları önemli. Böylece hem aşırı sıcaklardan hem de koronadan daha iyi korunabilirler" diye konuştu.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI EKİPLER HAZIR

Öte yandan sıcaklığın mevsim normallerinin üstündeki ani yükselişinin orman yangınlarına da neden olmaması için ekipler, teyakkuzda olacak. Erken haber alma sistemleri ile helikopter dahil yangın müdahale araçlarının, olası yangına karşı hazır bulundurulduğu belirtildi.