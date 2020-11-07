Antalya'da "Pazar Sineması" gösterimleri başlıyor - Son Dakika

Muratpaşa Belediyesi, 6 hafta devam edecek olan "Pazar Sineması" gösterimleriyle Antalyalıları, Türk sinema tarihinde bir yolculuğa çıkaracak.

Bu pazar gerçekleştirilecek ilk gösterimde, Metin Erksan'ın yönetmenliğini yaptığı ve Türk sinemasına Berlin Film Festivali'nde ilk büyük ödülü kazandıran 1963 yapımı "Susuz Yaz" filmi yer alacak.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek gösterimin ardından Tuncer Çetinkaya moderatörlüğünde, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden Prof. Dr. Levent Yaylagül'ün katılımıyla söyleşi gerçekleştirilecek.

Üç Tekerlekli Bisiklet, Muhsin Bey, Adı Vasfiye gibi filmlerle devam edecek gösterimler, dünya klasikleriyle sona erecek.