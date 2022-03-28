Antalya'da pazarda alışveriş yapanların telefonlarını çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da pazarda alışveriş yapanların telefonlarını çalan 2 şüpheli yakalandı

28.03.2022 15:19
Antalya'da pazarda alışveriş yapanların telefonlarını çalan 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde pazarda alışveriş yapan 4 kişinin cep telefonlarını çalan iki zanlı gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde pazarda alışveriş yapan 4 kişinin cep telefonlarını çalan iki zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle Semt Pazarı'nda alışveriş yapan 4 kişinin çanta ve ceplerinden telefonlarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, telefonları A.A. ve T.L'nin çaldığını belirledi.

Şüphelileri adreslerinde gözaltına alan ekipler, çalınan telefonları sahiplerine teslim etti.

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Semt Pazarı, alışveriş, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da pazarda alışveriş yapanların telefonlarını çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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