Bu tür olaylarla zaman zaman karşılaştıklarını belirten Himmet Tan Kıymaz, özellikle İngilizlerin bu konuda çocuklarını çok iyi eğittiklerini, kaybolmaları durumunda en yakın kolluğu bulup derdini anlattıklarını, böylelikle başlarına bir şey gelmeden ailelerine kavuştuklarını dile getirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

alışveriş, Manavgat, Antalya, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da pazarda kaybolan İngiliz kız çocuğu ailesine teslim edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.