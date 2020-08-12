Antalya'da PCR test kapasitesi 12 bine çıkacak - Son Dakika

Antalya'da PCR test kapasitesi 12 bine çıkacak

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, koronavirüsten bugüne kadar toplam 20 kişinin vefat ettiğini, halen 9'u yoğun bakım, 5'i entübe toplam 14 hastanın bulunduğunu açıkladı.

Antalya'da PCR test kapasitesi 12 bine çıkacak, System.String[]

ANTALYA Valisi Ersin Yazıcı, koronavirüsten bugüne kadar toplam 20 kişinin vefat ettiğini, halen 9'u yoğun bakım, 5'i entübe toplam 14 hastanın bulunduğunu açıkladı. Havalimanında kurulan PCR test alanında, dün gece itibarıyla 24 bin 700 turistin test yaptırdığını belirten Vali Yazıcı, günlük PCR test kapasitesini 3 bin 500'ten 12 bine çıkaracaklarını söyledi.

Vali Yazıcı, basın mensuplarıyla Akra Barut Hotel'de tanışma kahvaltısında bir araya geldi. 50 günü aşkın süredir Antalya'da görev yaptığını hatırlatan Vali Yazıcı, turist sayılarından koronavirüs vakalarına, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bugün 17 bin 571 turistin kente havalimanından giriş yaptığını, Rusya'dan dün 22 bin misafir geldiğini belirten Vali Yazıcı, "Tabi bu rakamlar geçen seneyle kıyaslandığında pek bir şey ifade etmiyor ama 10 Ağustos'ta ilk defa toplamda 34 bin 996 kişi geldi. İnşallah Almanlar da gelecek ve turizm sektöründeki hareketlilik her sektörü harekete geçirecek" dedi.

ANTALYA'DA 14 HASTAAntalya'da 9 koronavirüs hastasının yoğun bakımda tedaviye alındığını açıklayan Vali Yazıcı, "5 solunum cihazına bağlı entübe hasta var. Toplamda 14 hasta. Uzun süredir bu rakam bir eksiliyor, iki fazlalaşıyor. Yani yoğun bakımdaki hasta sayımız ve entübe cihaza bağlı hasta sayımız toplamda, ben göreve başladığımdan beri hiç 20'yi görmedi. Yoğun bakım hasta sayısı benim için bir kriter. Antalya, nüfusuna göre vefat sayısı çok iyi gözüken illerden. Orada da bir artışımız yok. 20 civarında da vefatımız var" diye konuştu.EN İYİ İLLERİN BAŞINDATüm Türkiye'de olduğu gibi son dönemde Antalya'da da vaka sayısında artış olduğunu belirten Yazıcı, artışın şehri tehdit edecek durumda olmadığını söyledi. Antalya'nın güvenli bir şehir olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Dünyaya açık, dünyaya en kaliteli, en düzgün hizmeti veren bir şehiriz. Vaka sayısını nüfusa oranladığımızda en iyi illerin başında geliyoruz" dedi.PCR TEST KAPASİTESİBazı ülkelerin Türkiye'den dönüş yapacak kişilerden son 48 saat içinde PCR testi istediğini hatırlatan Yazıcı, havalimanında kurulan PCR test alanında dün gece itibarıyla 24 bin 700 turistin test yaptırdığını açıkladı. Gelen misafir sayısının artmasıyla PCR test alanının artırılacağını duyuran Yazıcı, "Sürüntüyü her yerden alıp günlük 4 noktada PCR testini yapabiliyorduk. Günlük 3 bin 500 kapasitemiz var. Bizim kapasitemiz yeterliydi, hiç zorlanmıyorduk. Şimdi bu kapasiteyi özel hastanelerle yaptığımız görüşmelerle bu hafta bitiminde en az 10 ya da 12 bine çıkaracağız. Çünkü buna ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.OTELLERDE SÜRÜNTÜ ALINACAKAntalya'da yeterince PCR test kiti olduğunu belirten Vali Yazıcı, "Havalimanında test yapmaya devam edeceğiz ama otellere de sürüntü alma imkanı veriyoruz. Otelin belli odalarını bu koşulları sağlayacak şekilde hazırladıktan sonra, ister kendi sağlıkçısı olsun isterse de özel kliniklerle özel hastanelerle anlaşıp bu işlemin otellerde yapılmasını arzu ediyoruz. Bundan sonraki süreci bu şekilde yöneteceğiz. Çünkü turist, 48 saat önce havalimanına gelip sürüntü örneği verip, tekrar otele dönüyordu. Bu da yoğunluk ve karmaşaya neden oluyordu. Şimdi bunun önüne geçmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Otelde alınan sürüntü örneğinin ardından PCR test sonucu pozitif çıkan turistin 14 gün boyunca otelde izole odada karantinaya alınacağını söyleyen Vali Yazıcı, "Tüm otellerimizde kapasitelerine göre izole edilecek odalar oluşturuluyor. Orada turistin karantinaya alınması sağlanacak. Eğer klinik değerlendirmede hastanın hastanede yatması gerekiyorsa, onları da tedavisi için hastanelere alacağız. Ama yabancı turistin tedavisi ücretli olacak" diye konuştu.


Ersin Yazıcı, PCR Testi, Antalya, turist, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:37

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya'da PCR test kapasitesi 12 bine çıkacak - Son Dakika
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