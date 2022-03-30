Antalya'da pes dedirten görüntü... Bıçaklanan gencin karşısında gülüşerek video çektiler, kameraya da poz verdiler - Son Dakika
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Antalya'da pes dedirten görüntü... Bıçaklanan gencin karşısında gülüşerek video çektiler, kameraya da poz verdiler

30.03.2022 18:46

Antalya'da pes dedirten görüntü.

Antalya'da pes dedirten görüntü... Bıçaklanan gencin karşısında gülüşerek video çektiler, kameraya da poz verdiler

ANTALYA - Antalya'da kavga sonucu bıçaklanarak yaralanan kişinin karşısına geçen iki kadın, cep telefonu kamerasıyla yaralının o anlarını gülüşerek çekti, kameraya da poz vermeyi ihmal etmedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, videoyu çeken kadına bazı kullanıcılar tepki gösterdi.

Dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen genç yaşlardaki bir kişi, çıkan kavgada bıçaklanarak yaralandı. Durumu ağır olmadığı öğrenilen yaralı, sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Genç adam duvara yaslanıp acı içerisinde kıvranırken, olayı merak edip gencin yanına gelen iki kadından birisi, o anları cep telefonuyla kayda aldı. Kayıt esnasında gülüşen kadınlar, kameraya poz vermeyi de ihmal etmedi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülere bazı kullanıcılar tepki gösterdi.

Antalya'da pes dedirten görüntü... Bıçaklanan gencin karşısında gülüşerek video çektiler, kameraya da poz verdiler
Antalya'da pes dedirten görüntü... Bıçaklanan gencin karşısında gülüşerek video çektiler, kameraya da poz verdiler
Antalya'da pes dedirten görüntü... Bıçaklanan gencin karşısında gülüşerek video çektiler, kameraya da poz verdiler

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Antalya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da pes dedirten görüntü... Bıçaklanan gencin karşısında gülüşerek video çektiler, kameraya da poz verdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da pes dedirten görüntü... Bıçaklanan gencin karşısında gülüşerek video çektiler, kameraya da poz verdiler - Son Dakika
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