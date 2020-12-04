Antalya'da pes dedirten olay - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan baba Hikmet Bolat, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığından 2 sene arayla kaybettiği kızı ve oğlunun fotoğraflarının kullanılarak sahte hesap açılıp yardımseverlerden para toplandığını öğrenince dünyası başına yıkıldı. Suç duyurusunda bulunan baba Bolat, "Bu olay toprak altında yatan çocuklarımın kemiklerini sızlattı" dedi.

Alanya'da yaşayan Hikmet Bolat, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığıyla mücadele kızı Nihal Mina Bolat'ı (1,5) 2014 yılında Antalya özel bir hastanede, 2 yıl sonra ise oğlu Ahmet Bolat'ı (1,5) Isparta'daki bir hastanede kaybetti. Acılı baba Bolat, kaybettiği çocuklarının fotoğraflarını kullanarak kimliği belirsiz kişiler tarafından sahte hesap açılarak yardımseverlerden para toplandığını öğrenince dünyası başına yıkıldı. Bunun üzerine Bolat, Alanya Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu.

"ALANYA ADLİYESİ'NE GEREKLİ ŞİKAYETİMİZİ YAPTIK"

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Bolat, 2014 ve 2016 yılında SMA hastalığından 2 çocuğunu kaybettiğini söyledi. Bolat, "Bu süreç içerisinde zorlu dönemler geçirmiştik. Birkaç gün önce bize ulaşan bir arkadaşımız vesilesiyle çocuklarımızın fotoğrafları kullanılarak sosyal medya hesapları açıldığı ve bu hesaplar üzerinden insanların vicdani duyguları kullanılarak dolandırıldıklarını öğrendik. Bankalardan açılan hesaplar bu sayfalardan paylaşılarak çocukların hastanede yoğun bakımda olduğu ve zor dönemde olduğu yönünde paylaşımlar yaparak bu şekilde nitelikli dolandırıcılık yapıldığını öğrendik. Bununla ilgili Alanya Adliyesi'ne gerekli şikayetimizi yaptık" dedi.

"O HASTALARIN HASTALIĞI GERÇEKTEN TAŞIYIP TAŞIMADIĞINI TESPİT ETTİKTEN SONRA YARDIM YAPSINLAR"

Emniyet güçlerinin gerekli incelemeleri yaptığını aktaran baba Bolat, "Bu bildirilmiş olan hesaplar ve açılan banka hesaplarında ne kadar para toplandığını emniyet güçlerimiz incelemeler sonucunda tespit edecektir. Çünkü ciddi anlamda pahalı bir hastalık. Zannediyorum şu anda 18-20 milyon TL civarında bir bedeli var bu hastalığın tedavisi için. Çok ciddi rakamlar toplanmış olma ihtimali var. 4-5 yıl önce ölmüş çocuklarım üzerinden yapılmış olan böyle bir davranış vicdansızlıktan ötedir. Acılarımız tekrar tazelendi. Toprak altında yatan çocuklarımızın kemikleri sızlatılmakta. Ciddi anlamda yıpranmış durumdayım şu anda. Bu arkadaşlar kendilerini nasıl bu duruma sokabiliyorlar 3-5 kuruş para için. Bu konuyla ilgili elimde çok ciddi paylaşım ve fotoğraflar var. İnsanların resmen duygularını sömürüyorlar. Hiç kimse bu duruma itibar etmesin. SMA hastalarını takip eden yardımsever vatandaşlarımızın, o hastaların hastalığı gerçekten taşıyıp taşımadığını tespit ettikten sonra yardım yapsınlar" diye konuştu.

(Erdal Anak/İHA)