Antalya'da piknik yasağı kaldırıldı - Son Dakika

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan piknik yasağının kaldırıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 yayılımını engellemek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca 1 Aralık 2020 itibarıyla, insanların çok yakın mesafede bir arada bulundukları, sosyal mesafe kurallarına uyulmasının zor olduğu ve bu durumun salgının yayılmasını arttırıp halk sağlığı açısından risk oluşturduğu dikkate alınarak, sahil bantları, park, mesire, ören yerleri gibi alanlarda piknik yapılmasının yasaklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Kovid-19 salgını seyrinde yaşanan gelişmeler, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan karar gereğince piknik yasağının iptal edildiği kaydedildi.