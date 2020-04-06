Antalya'da piknikçilere 8 bin 211 lira para cezası - Son Dakika

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Antalya'da piknikçilere 8 bin 211 lira para cezası
6 saat önce
Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymayarak piknik yapan 21 kişiye, toplam 8 bin 211 lira idari para cezası kesildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymayarak piknik yapan 21 kişiye, toplam 8 bin 211 lira idari para cezası kesildi.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafta sonu piknik alanlarında denetim yaptı. Ekipler, İçişleri Bakanlığının genelgesine uymayan vatandaşlara 391'er lira idari para cezası uyguladı.
Yapılan kontrollerde 21 kişiye toplamda 8 bin 211 lira ceza uygulandı.
Jandarmanın denetimlerinin süreceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:54 Kaynak: AA
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