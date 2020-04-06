Antalya'da piknikçilere 8 bin 211 lira para cezası - Son Dakika

Yapılan kontrollerde 21 kişiye toplamda 8 bin 211 lira ceza uygulandı.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hafta sonu piknik alanlarında denetim yaptı. Ekipler, İçişleri Bakanlığının genelgesine uymayan vatandaşlara 391'er lira idari para cezası uyguladı.

Antalya 'nın Serik ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlere uymayarak piknik yapan 21 kişiye, toplam 8 bin 211 lira idari para cezası kesildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bu kadarına da pes! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı