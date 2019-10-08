Son Dakika Haberleri: Antalya'da pırlanta taş çalan ürdünlüler, istanbul'da yakalandı
Son Dakika Güncel Antalya'da pırlanta taş çalan ürdünlüler, istanbul'da yakalandı

Antalya'da pırlanta taş çalan ürdünlüler, istanbul'da yakalandı

1 saat önce

ANTALYA'da bir kuyumcudan yankesicilik yöntemiyle 60 bin lira değerinde pırlanta taş çalan Ürdün uyruklu T.O. ve A.K. kaçtıkları İstanbul'da otel odasında yakalandı.

Antalya'da pırlanta taş çalan ürdünlüler, istanbul'da yakalandı, System.String[]
ANTALYA'da bir kuyumcudan yankesicilik yöntemiyle 60 bin lira değerinde pırlanta taş çalan Ürdün uyruklu T.O. ve A.K. kaçtıkları İstanbul'da otel odasında yakalandı. Pırlanta taş ise bulunamadı.
Hırsızlık olayı, geçen hafta Muratpaşa ilçesindeki bir kuyumcuda yaşandı. Yapılan kontrolde 60 bin lira değerindeki pırlanta taşın olmadığını fark eden iş yeri sahibi, Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube Müdürlüğü'ne başvurdu.
Kuyumcu dükkanındaki güvenlik kamerasının görüntülerini izleyen polis, pırlanta taşı, Ürdün uyruklu T.O. ve A.K.'nin çaldığını tespit etti. İkilinin, pırlanta taşı kağıt içine koyarak,  çaldıkları an kamera görüntülerinden saniye saniye tespit edildi.
İSTANBUL'DA OTELDE YAKALANDILAR
Şüphelilerin Antalya'da kaldıkları otelden ayrılıp, Mersin'e oradan da İstanbul'a gittiklerı belirlendi. İstanbul polisi ile ortak operasyon düzenleyen Antalya polisi, T.O. ve A.K.'yi, Fatih ilçesinde kaldıkları otelde yakaladı. İki şüphelinin kaldığı odada yapılan aramada, pırlanta taş bulunamadı. Odada bulunan altın yüzük ve kolye ile 6 bin dolara el koyuldu. Antalya'ya getirilerek ifadeleri alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


Değerli Taş, İstanbul, Antalya, Ürdün, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:36 Kaynak: DHA
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