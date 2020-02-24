Antalya'da piyano tuşlu yaya geçidi - Son Dakika
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Antalya'da piyano tuşlu yaya geçidi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Güllük Caddesi'ne yaptığı piyano tuşlu yaya geçitleri beğeni topluyor.

Antalya'da piyano tuşlu yaya geçidi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Güllük Caddesi'ne yaptığı piyano tuşlu yaya geçitleri beğeni topluyor.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğinin artırılması çalışmaları kapsamında yaya geçitlerine müzikal dokunuşlar yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi asfalt yenileme çalışması yaptığı Anafartalar (Güllük) Caddesi üzerindeki yaya geçitlerini estetik bir hale getirdi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Güllük Caddesi ile TRT Caddesi kesişimindeki yaya geçitlerini alışılmışın dışına çıkarak piyano tuşları şeklinde tasarladı.


Özel kalıplar hazırlanarak yapılan işlemin ardından piyano tuşları ortaya çıktı. Görsel ve estetik olarak beğeni toplayan yaya geçidi ilgi çekiyor. Yetkililer, kent estetiğini geliştiren tasarımlarla Antalya cadde ve sokaklarının sanatın ve müziğin en güzel figürleriyle süslenmeye devam edeceği bilgisini paylaştı - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:38 Kaynak: İHA
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