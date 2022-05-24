Antalya'da piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

24.05.2022 12:05

Antalya'da piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi Jandarmanın araçta yaptığı aramada 16 bin 856 adet sentetik uyuşturucu hap bulundu Adana'dan Antalya'ya piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL değerinde 16 bin 856 adet sentetik uyuşturucu hap getiren şahıs,...

Antalya'da piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Jandarmanın araçta yaptığı aramada 16 bin 856 adet sentetik uyuşturucu hap bulundu

ANTALYA - Adana'dan Antalya'ya piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL değerinde 16 bin 856 adet sentetik uyuşturucu hap getiren şahıs, jandarma ekipleri tarafından Antalya'da yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yürütülen çalışmalar çerçevesinde; E.K. isimli şahsın araçla Adana'dan yüklü miktarda uyuşturucu hap getirerek Antalya'dan piyasaya sürüleceği bilgisi alınması üzerine Asayiş Şube JASAT Timleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon sonucu araç Muratpaşa ilçesi havalimanı caddesi üzerinde durduruldu. Yapılan kontrolde araç içerisinde, 301 kutu toplam 16 bin 856 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçen sentetik uyuşturucu hapın piyasaya değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak' suçundan işleme başlanıldı.

Antalya'da piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Antalya'da piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Antalya'da piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Antalya'da piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da piyasa değeri 1 milyon 500 bin TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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