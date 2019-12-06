Son Dakika Haberleri: Antalya'da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı (2)
Son Dakika Güncel Antalya'da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı (2) - Son Dakika

Antalya'da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı (2)

6 saat önce

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDIAntalya'nın Alanya ilçesinde 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında düzenlenen operasyonda, 4 kişi daha gözaltına alındı.

Antalya'da PKK/KCK operasyonu: 33 gözaltı (2), System.String[]

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında düzenlenen operasyonda, 4 kişi daha gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan kişi sayısı 33'e yükselirken, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Antalya, Alanya, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:52 Kaynak: DHA
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