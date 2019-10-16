Son Dakika Haberleri: Antalya'da PKK/KCK propagandası şüphelisi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da PKK/KCK propagandası şüphelisi tutuklandı

Antalya'da PKK/KCK propagandası şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

Antalya'da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda PKK/KCK silahlı terör örgütünü ve bu örgütün Suriye kolu olan PYD/YPG silahlı terör örgütünü övücü, ayrıca Barış Pınarı Harekatı'nı kötüler nitelikte paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da PKK/KCK propagandası şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Antalya'da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda PKK/KCK silahlı terör örgütünü ve bu örgütün Suriye kolu olan PYD/ YPG silahlı terör örgütünü övücü, ayrıca Barış Pınarı Harekatı'nı kötüler nitelikte paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle 1 şüpheli tutuklandı.


Ediline bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü internet üzerinde sosyal medya platformlarından yapılan sanal devriye esnasında, E.D. isimli kişinin Facebook hesabında yaptığı paylaşımlarda PKK/KCK silahlı terör örgütünü ve bu örgütün Suriye kolu olan PYD/YPG silahlı terör örgütünü övücü, ayrıca Barış Pınarı sınır ötesi harekatını kötüler nitelikte paylaşımlar yaptığını tespit etti. Şahsın Manavgat ilçesinde ikamet ettiği tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda E.D. isimli şüpheli hakkında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapma suçundan soruşturma başlatıldı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince E.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Şüphelinin iş yerinde ve ikametinde yapılan arama neticesinde, 2 adet cep telefonu, 1 adet dijital fotoğraf makinesine el konuldu. Şüpheli E.D., Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - ANTALYA

Antalya, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:31 Kaynak: İHA
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