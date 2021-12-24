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Antalya'da PKK ve FETÖ sanıklarına hapis cezası - Son Dakika

Antalya'da PKK ve FETÖ sanıklarına hapis cezası

24.12.2021 12:13
Antalya'da PKK ve FETÖ sanıklarına hapis cezası

ANTALYA'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan yargılanan subaylar M.E. ve M.Ş. ile üniversite çalışanı M.Y.İ. 6 yıl 3'er ay, sivil-asker imamı H.B. 8 yıl 9 ay, sohbet hocası M.B. ise 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan yargılanan subaylar M.E. ve M.Ş. ile üniversite çalışanı M.Y.İ. 6 yıl 3'er ay, sivil-asker imamı H.B. 8 yıl 9 ay, sohbet hocası M.B. ise 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, PKK/PYD üyesi A.M.L.'ye de 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kentte FETÖ/PDY ve PKK üyesi sanıklar, çeşitli cezalara çarptırıldı. Antalya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan, ankesörlü telefonla FETÖ imamlarıyla bağlantı kurduğu iddia edilen sanık subaylar M.E. ile M.Ş., 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı. Sanıklar M.E. ile M.Ş.'nin 13 Eylül 2018-13 Şubat 2019 tarihleri arasında tutuklu bulundukları ve ardından yargılamalarının tutuksuz sürdüğü öğrenildi.

Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sivil-asker imamı, ByLock kullanıcısı tutuklu sanık H.B. de 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan ByLock kullanıcısı Alaaddin Keykubat Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'nda eski genel sekreteriyken KHK ile ihraç edilen sanık M.Y.İ. hakkında da 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Sanık M.Y.İ. de 15 Mayıs 2015-22 Kasım 2017 tarihleri arasında tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.Aynı duruşmada, yine 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan ve sohbet hocalığı yaptığı iddia edilen ByLock kullanıcısı sanık M.B. de 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldı. Tutuklulukta kaldığı süreyi ve sağlık raporlarını dikkate alan mahkeme, sanığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ise sanığın tahliyesine yönelik verilen karara itiraz etti.

Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'PKK-PYD silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan tutuklu sanık A.M.L. de son kez hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık A.M.L. de mahkemece 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Antalya, Asker, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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