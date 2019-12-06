Son Dakika Haberleri: Antalya'da pkkkck operasyonu 33 gözaltı
Son Dakika Güncel Antalya'da pkkkck operasyonu 33 gözaltı - Son Dakika

Antalya'da pkkkck operasyonu 33 gözaltı

6 saat önce

Antalya'da PKKKCK operasyonu 33 gözaltıAntalya'nın Alanya ilçesinde 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'PKKKCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında yapılan operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da PKKKCK operasyonu 33 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'PKKKCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında yapılan operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede oturan bazı şüphelilerin, PKKKCK terör örgütünden gelen parayla iş yeri açtığı, elde edilen geliri de terör örgütüne gönderdiği yönündeki ihbar üzerine soruşturma başlattı. 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' ve 'PKKKCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya Terörle Mücadele Büro Amirliği koordinesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Havacılık Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Şube Müdürlüğü, Alanya İstihbarat Grup Amirliği ve Alanya Muhabere Elektronik Büro Amirliği destekli 41 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramada ise 15 bilgisayar, 32 cep telefonu, bu telefonlara takılı sim kart ve hafıza kartları, 6 tablet bilgisayar, 6 harddisk, 7 flaş bellek, 94 kitap, 3 banka dekontu, bir miktar uyuşturucu madde, 123 adet değişik çapta mermi, 4 adet banka cüzdanı, 4 bin 8 TL, 1 adet açılması mümkün olmayan küçük ebatta çelik kasa ve dijital materyale el konuldu.

Şüpheliler işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Antalya'da pkkkck operasyonu 33 gözaltı

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 08:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuş şebekesi çökertildi! Kadınların günlük kazançlarını deftere not ettiler
Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı Terör örgütü algı operasyonuna hazırlanıyor Terör örgütünün hain planı deşifre oldu: Din üzerinden algı operasyonuna hazırlanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 02:59:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da pkkkck operasyonu 33 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]