Bu tarz saldırılarla ilgili plajda güvenlik önlemi alacaklarını anlatan Uysal, olay çıkaran kişileri bir daha asla plajlara almayacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Plaj görevlileri ile tatilciler arasındaki arbede güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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