Antalya'da plastik boru çaldığı iddiasıyla yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Plaka Tanıma Sisteminden (PTS) şüphelilerin kullandığı minibüsün plakasının belirlenmesinin ardından hırsızlık zanlılarının M.B. (20) ve S.O. olduğu tespit edildi.

Konyaaltı İlçe Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı iki şüphelinin gerçekleştirdiği belirlendi.

Konyaaltı ilçesi Bahtılı Mahallesi'nde, 15 Ağustos'ta meydana gelen olayda, Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğüne ait depodan 25 bin metre uzunluğunda plastik boru çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Antalya 'da 25 bin metre uzunluğunda plastik boru çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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