Antalya'da plastik fabrikasında yangın
32 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde plastik kasa fabrikasında çıkan yangın, hasara yol açtı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:48 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde plastik kasa fabrikasında çıkan yangın, hasara yol açtı. Oba
Mahallesi Cevdet Yılmaz
Sokak'taki plastik kasa fabrikasının açık alanındaki kasalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Alevleri fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
Yangın, hasara yol açtı.
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