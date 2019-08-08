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Antalya'da plastik fabrikasında yangın

32 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde plastik kasa fabrikasında çıkan yangın, hasara yol açtı.

Antalya'da plastik fabrikasında yangın, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde plastik kasa fabrikasında çıkan yangın, hasara yol açtı.
Oba Mahallesi Cevdet Yılmaz Sokak'taki plastik kasa fabrikasının açık alanındaki kasalar henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Alevleri fark edenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
Yangın, hasara yol açtı.
Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:48 Kaynak: AA
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