Antalya'da plastik inşaat malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı

Döşemealtı ilçesindeki OSB'nin ikinci kısmında yer alan plastik inşaat malzemeleri üretilen bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antalya 'da Organize Sanayi Bölgesi 'ndeki ( OSB ) bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Antalya, OSB, Güncel, Son Dakika

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