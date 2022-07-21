Antalya'da plastik inşaat malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı - Son Dakika
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Antalya'da plastik inşaat malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı

21.07.2022 15:14
Antalya'da plastik inşaat malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı

Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Döşemealtı ilçesindeki OSB'nin ikinci kısmında yer alan plastik inşaat malzemeleri üretilen bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tedbir amaçlı fabrikadaki çalışanlar, dışarıya çıkarıldı.

Yangına müdahale sürüyor.

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Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın Antalya OSB'de plastik fabrikasında yangın Şanlıurfa Valisi Ayhan, OSB'yi ziyaret etti Şanlıurfa Valisi Ayhan, OSB'yi ziyaret etti
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Antalya, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da plastik inşaat malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da plastik inşaat malzemeleri üretilen fabrikada yangın çıktı - Son Dakika
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