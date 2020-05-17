Antalya'da plastik toplama deposunda korkutan yangın - Son Dakika

Antalya'da plastik toplama deposunda korkutan yangın
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hurda plastik toplama deposunda yangın çıktı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde hurda plastik toplama deposunda yangın çıktı. Korkutan yangın ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılırken alevlerin çevre iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba gösteriliyor.
Yangın, bugün saat 23.30 sıralarında Manavgat Organize Sanayi Sitesi'nde hurdacıların bulunduğu bölümdeki hurca plastik işi yapan işyerinde çıktı. Çıkış sebebi henüz belirlemeyen yangını fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına Manavgat Belediyesi de su tankerleri ve vidanjörlerle destek verdi. İşyerinde plastiklerin bulunduğu bölümde çıkan yangında zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Dumandan etkilenen bazı işçilere ise olay yerindeki 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi. Kısmen kontrol altına alınan yangının söndürülme çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 17.05.2020 12:52 Kaynak: İHA
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