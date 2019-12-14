Antalya'da poğaça ve şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da poğaça ve şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da poğaça ve şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

7 saat önce

Antalya'da, poğaça ve şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Antalya'da poğaça ve şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Antalya'da, poğaça ve şeker kutusunda uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminalinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon başlattı.

Şüpheli hareketlerde bulunan bazı kişilerin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, poğaça ve şeker kutusunun içerisine saklanan bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Bazı kişiler hakkında da uyuşturucu bulundurma ve kullanmadan işlem yapıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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