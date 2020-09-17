Son dakika haber... PÖH timine iki zırhlı takviye - Son Dakika

Terörle mücadele operasyonlarında gösterdikleri azim ve başarıdan dolayı "devletin çelik bileği" olarak nitelenen Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, Antalya'da da özel yapım iki zırhlı araçla takviye edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) bağlı Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren, Antalya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için günün her saati göreve hazır bekletiliyor.

PÖH timleri, rehine kurtarma, suçlu yakalama, uçak ve otobüs kaçırma olayları ile terör olaylarına müdahale için daima hazır tutuluyor.

Ekipler, farklı senaryolarla düzenlenen tatbikatlarda, muhtemel bir olaya hızlı ve etkin müdahale için sürekli çalışıyor.

Timleri zırhlı araçlar taşıyor

Herhangi bir ihbar geldiğinde, 9 kişilik PÖH timi, bir dakika içinde acil müdahale ve operasyon aracına alınıyor.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ın girişimleriyle Antalya emniyetine kazandırılan araçta, çelik yelek, gerekli silah, mühimmat, kalkan, merdiven, el projektörü ve gaz maskesi gibi malzemeler bulunuyor.

Böylece, operasyona giden ekip, hazırlıklarını da araç içinde seyir halindeyken vakit kaybetmeden yapabiliyor.

Türk zırhlısı "Ejder Yalçın" da göreve hazır

Antalya'da görev yapan PÖH timlerinin diğer aracı ise her türlü zorlu doğa şartlarında görev yapma imkanı sağlayan Ejder Yalçın 4x4 zırhlı muharebe aracı.

Teknolojik olanakları oldukça yüksek olan bu araç da olası bir operasyona karşı hazır tutuluyor.

Aracın her iki yanında ise Şehit Nuri Yıldız ve Şehit Coşkun Nazilli isimleri yer alıyor.

PÖH timlerinin faklı senaryolarda hazırlanan ve gerçeğini aratmayan tatbikatlarda bu iki araçla yaptığı intikaller nefes kesiyor.

Bu arada, zırhlı araçların imkan ve kabiliyeti ile ihbar edilen olay yerine giden PÖH timinin araçtan inmesi ve olaya müdahalesi de tatbikatla basın mensuplarına gösterildi. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, kısa sürede araçlardaki yerlerini aldı. Belirlenen adrese gelen ekipler, zırhlı araçları da siper olarak kullanıp olaya müdahale etti.

PÖH timinin hızı ve etkin müdahalesi alkış aldı.