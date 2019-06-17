Antalya'da polis aracı otomobil ile çarpıştı: 2 polis yaralı
22 dakika önce
Antalya'da bir otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu 2 polis yaralandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 12:53 Kaynak: AA
'da bir otomobil ile polis aracının çarpışması sonucu 2 polis yaralandı. Kepez
ilçesi Güneş Mahallesi Mehmet Atay
Caddesi'ndeki kavşakta, bir ihbarla ilgili bölgeye seyir halinde bulunan 07 A 7476 plakalı polis aracıyla Mazlum Karaer yönetimindeki 07 MOK 08 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yan yatan polis aracındaki 2 polis yaralandı. Yaralı polisler Vakıf Yaşam ve Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Mazlum Karaer gözaltına alındı.
Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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