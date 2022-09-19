Eski eşinin dükkanını yakmaya kalkıştığı öne sürülen kadın polis ekiplerince aranıyor - Son Dakika
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Eski eşinin dükkanını yakmaya kalkıştığı öne sürülen kadın polis ekiplerince aranıyor

19.09.2022 16:22
Eski eşinin dükkanını yakmaya kalkıştığı öne sürülen kadın polis ekiplerince aranıyor

Antalya'da polis ekipleri, eski eşinin iş yerini yakmaya çalıştığı iddia edilen kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya'da polis ekipleri, eski eşinin iş yerini yakmaya çalıştığı iddia edilen kadının yakalanması için çalışma başlattı.

Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 236 Sokak'ta bulunan 7 yıl önce boşandığı eski eşi D.K'nin iş yerinin önüne gelen C.Y, iddiaya göre, kepengi kaldırarak dükkanı yakmaya çalıştı. Güvenlik kamerasına da zarar verdiği ileri sürülen C.Y, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Sabah iş yerine gelen D.K, durumu fark edip, polise haber verdi.

İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarında yaptığı inceleme sonrası şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski eşinin dükkanını yakmaya kalkıştığı öne sürülen kadın polis ekiplerince aranıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eski eşinin dükkanını yakmaya kalkıştığı öne sürülen kadın polis ekiplerince aranıyor - Son Dakika
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