Antalya'da polis ekipleri, eski eşinin iş yerini yakmaya çalıştığı iddia edilen kadının yakalanması için çalışma başlattı.
Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 236 Sokak'ta bulunan 7 yıl önce boşandığı eski eşi D.K'nin iş yerinin önüne gelen C.Y, iddiaya göre, kepengi kaldırarak dükkanı yakmaya çalıştı. Güvenlik kamerasına da zarar verdiği ileri sürülen C.Y, daha sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Sabah iş yerine gelen D.K, durumu fark edip, polise haber verdi.
İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarında yaptığı inceleme sonrası şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Eski eşinin dükkanını yakmaya kalkıştığı öne sürülen kadın polis ekiplerince aranıyor - Son Dakika