Antalya'da aranan 35 şüpheli yakalandı

Eş zamanlı olarak 38 ekip ve 96 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda, aralarında "kasten öldürme", "hırsızlık", "dolandırıcılık", "yağma", "cinsel saldırı", "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu madde satın alma", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından arananların da bulunduğu 35 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Güncel, Son Dakika

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