İnternet kafede 160 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi; 1 tutuklama - Son Dakika
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İnternet kafede 160 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi; 1 tutuklama

13.08.2022 21:52
İnternet kafede 160 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi; 1 tutuklama

ANTALYA'da, polis ekiplerince yapılan denetimde bir internet kafede 160 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

ANTALYA'da, polis ekiplerince yapılan denetimde bir internet kafede 160 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretip, ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin, 11 Ağustos günü 'Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları' denetimi kapsamında Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan internet kafede denetim yaptı.

160 LİTRE ALKOL VE 60 ŞİŞEKafede yapılan denetimde mutfak kısmında boş içki şişelerinin yanı sıra buzdolabında birçok farklı boyutta içki olduğu tespit edildi. Yapılan detaylı aramada 60 şişe içerisinde kaçak veya sahte olduğu değerlendirilen 160 litre içki ve 29 adet alkol yapımında kullanılan malt aroması ele geçirildi.TUTUKLANDI

Olayla ilgili hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapılan ve gözaltına alınan H.Y., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnternet kafede 160 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi; 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnternet kafede 160 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi; 1 tutuklama - Son Dakika
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