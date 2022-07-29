Antalya'da eş zamanlı operasyon: Aranan 49 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da eş zamanlı operasyon: Aranan 49 şahıs yakalandı

29.07.2022 14:52
Antalya'da eş zamanlı operasyon: Aranan 49 şahıs yakalandı

Antalya'da polis ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Antalya'da polis ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, 29 Temmuz'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan şahısları yakalamak için operasyon düzenlendi. "Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan" şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyona 40 ekip ve 100 personel katıldı.

Aralarında kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, yoksun kılma, uyuşturucu madde ticareti, bulundurma, kullanma, resmi belgede sahtecilik, tehdit, hakaret suçlarından arananların bulunduğu 49 şahıs adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

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Alanya'da firari hükümlü yakalandı Alanya'da firari hükümlü yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da eş zamanlı operasyon: Aranan 49 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da eş zamanlı operasyon: Aranan 49 şahıs yakalandı - Son Dakika
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