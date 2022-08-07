Alanya'da 6 milyon TL değerinde kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da 6 milyon TL değerinde kaçak alkol ele geçirildi

07.08.2022 16:16
Alanya'da 6 milyon TL değerinde kaçak alkol ele geçirildi

Antalya'da polis ekiplerinin takibi sonucu durdurulan tırın dorsesinde piyasa değeri 6 milyon TL olan 17 bin 160 şişe kaçak alkol ve 19 bin 500 adet sahte bandrol ele geçirildi.

Antalya'da polis ekiplerinin takibi sonucu durdurulan tırın dorsesinde piyasa değeri 6 milyon TL olan 17 bin 160 şişe kaçak alkol ve 19 bin 500 adet sahte bandrol ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, kente yüklü miktarda kaçak alkol geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Takibe alınan tır Konaklı Mahallesinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan aramalarda tırın dorsesinde piyasa değeri 6 milyon TL olan 17 bin 160 şişe kaçak alkol ve 19 bin 500 adet sahte bandrol ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi Antalya'da, Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması 3. Etap Yarışları sona erdi Elektrikli scootere 2'si omuzda 6 kişi bindiler Elektrikli scootere 2'si omuzda 6 kişi bindiler
Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da 6 milyon TL değerinde kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:35 Mehmet Ali Çelebi'den "6+1" ve CHP'ye sert sözler: Sayın Cumhurbaşkanımız direnmese hepimiz katledilmiştik
15:29 PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonunda! Twitter'dan paylaştı
14:55 Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi
14:51 25 yıllık esrarengiz cinayet çözülüyor! Yaşlı kadın gözaltına alındı
14:47 Cemal Enginyurt, 22 yıl önce Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na saldırdığı için hapis yatmıştı
14:42 Çiftçiyi yakan olay! Domuzlar için kurduğu tuzakta eşini kaybetti
14:10 Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı
13:48 "KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?" sorusuna AK Partili Kandemir'den yanıt: Hep birlikte göreceğiz
13:45 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan iptal edilen KPSS hakkında ilk açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 16:16:39. #1.13#
SON DAKİKA: Alanya'da 6 milyon TL değerinde kaçak alkol ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement