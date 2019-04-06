Antalya'da Polis Eşlerinden Anlamlı Etkinlik
1 saat önce
Polis Eşleri Derneği Antalya Şubesi, açtığı kermesten elde edilecek geliri üniversite öğrencilerine burs olarak verecek.
Polis
Eşleri Derneği Antalya
Şubesi, açtığı kermesten elde edilecek geliri üniversite öğrencilerine burs olarak verecek.
Polis Eşleri Derneği Antalya Şubesi, emniyet teşkilatı mensuplarının eşleri arasında birlik beraberlik ve dayanışma sağlamak, toplumsal yaşamda kadının eğitsel, sosyal ve kültürel sorunlarına ilişkin yol gösterici çalışmalar yapmak, çocuk ve gençlerin eğitim desteği vermek amacıyla kermes düzenlendi.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat
Ulucan ile eşi Selda Ulucan'nın ev sahipliğini yaptığı organizasyon yoğun ilgi gördü. Konyaaltı
Kent Meydanı'nda düzenlenen kermese Vali Münir Karaloğlu
eşi Sevim Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal
, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur ile çok sayıda polis müdürü eşleri ve vatandaş katıldı.
İki gün sürecek olan kermeste elde edilen tüm gelirlerin üniversitede okuyan öğrencilere burs olarak verileceği belirtildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:13 Kaynak: İHA
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