Antalya'da polis gibi davranarak yağma yaptıkları öne sürülen şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da polis gibi davranarak yağma yaptıkları öne sürülen şüpheliler yakalandı

05.04.2022 13:12
Antalya'da polis gibi davranarak yağma yaptıkları öne sürülen şüpheliler yakalandı

Antalya'da polis gibi davranarak durdurdukları otomobildeki kişilerin ziynet eşyaları ile para ve cep telefonlarını gasbettiği iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da polis gibi davranarak durdurdukları otomobildeki kişilerin ziynet eşyaları ile para ve cep telefonlarını gasbettiği iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran H.I. ve K.A, otomobilleri ile seyir halindeyken kapalı kasa kamyonet ile kendilerini "polis" diye bağırarak durduran kişilerin üzerlerini ve araçlarını aradığını, kendilerine ait ziynet eşyaları ile 90 bin avro değerindeki saat ve cep telefonlarını gasbettiğini belirtti.

Şikayet üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlılar V.K, F.A, A.A. ve N.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, müştekilere ait ziynet eşyaları ele geçirildi.

Zanlılar, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da polis gibi davranarak yağma yaptıkları öne sürülen şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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