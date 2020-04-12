Antalya'da polis kenti havadan denetledi - Son Dakika

Antalya'da polis kenti havadan denetledi

ANTALYA - Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar evlerine kapandı, Antalya emniyet birimleri her noktada denetim başlattı. Antalya'nın boş sokakları havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde uygulamaya konan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Antalya'da vatandaşlar evlerine kapandı. Antalya'nın boş sokakları havadan görüntülendi.

Yasağın uygulanmaya başlamasıyla tedbirlerini alan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü şehrin birçok yerinde denetim yaptı. Uygulama noktalarında araçları durduran polis ekipleri, sürücülere sokağa çıkmaları için izin verilen kişiler kapsamında olup olmadıklarını sordu.

Antalya'nın sembol noktalarında da devriye ekipleri görev başına geçti. Cumhuriyet Meydanı, Saat Kulesı, Işıklar Caddesi, Konyaaltı Sahili ve Üçkapılar gibi noktalarda gezintiye çıkan vatandaş olup olmadığı denetlendi.

Bekçiler de vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayarak, sokağa çıkma yasağına uyan ve evde kalan vatandaşların evlerine ekmek ulaştırıyor.