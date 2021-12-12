Antalya'da polis memuru kadın, arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, polis memuru kadın bıçakla yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde görevli polis memuru L.S. ile arkadaşı A.Ç, Muratpaşa Mahallesi Şair Adem Dede Caddesi'nde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç, yanında getirdiği bıçakla L.S'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, L.S'yi Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, polis ekiplerine teslim edildi.

A.Ç'nin Hakkari'de uzman er olarak görev yaptığı ve izin alarak Antalya'ya geldiği öğrenildi.

Öte yandan, kadının bıçaklanma anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.