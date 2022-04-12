Antalya'da polis memuru, ormanlık alanda otomobilinin içinde ölü bulundu! - Son Dakika
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Antalya'da polis memuru, ormanlık alanda otomobilinin içinde ölü bulundu!

12.04.2022 23:02

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu polis memuru, ormanlık alanda otomobilinin içinde ölü bulundu. Beylik tabancasıyla intihar ettiği üzerinde durulan polis memurunun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Konyaaltı ilçesi Mollayusuf Mahallesi'nde yer alan fidanlık içinde saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, fidanlık içinde gezintiye çıkan vatandaşlar otomobil içinde hareketsiz halde bir kişiyi görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede otomobil içerisinde hayatını kaybeden kişinin polis memuru Nazım A. olduğu belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Nazım A'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR

Beylik tabancasıyla intihar ettiği üzerinde durulan Nazım A'nın, ailesinin ise akşam saatlerinde kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Nazım A'nın polis lojmanlarında oturduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis memuru, ormanlık alanda otomobilinin içinde ölü bulundu
Antalya'da polis memuru, ormanlık alanda otomobilinin içinde ölü bulundu!
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Polis Memuru, Konyaaltı, İntihar, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da polis memuru, ormanlık alanda otomobilinin içinde ölü bulundu! - Son Dakika


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