Antalya'da polis memurunun aracı kundaklandı
1 saat önce
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde polis memuruna ait araç kundaklandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:38 Kaynak: AA
'nın Gazipaşa
ilçesinde polis memuruna ait araç kundaklandı.
Pazarcı Mahallesi Uğur Caddesi'nde park halindeki 47 PG 303 plakalı araç, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından benzin dökülerek yakıldı. Araçta çıkan yangın çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yakılan aracın polis memuru H.A'ya ait olduğu öğrenildi. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı.
Görgü tanıklarından Cüneyt Sakın, "Balkonda çay içiyordum bir anda aracın alev aldığını gördüm. Aşağıya doğru koştum. Şahıs duvardan atlayarak kaçtı. Daha sonra aracı söndürmeye başladık. Aracı kaputun önüne benzin dökerek yakmış." diye konuştu.
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