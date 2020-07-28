Antalya'da polis merkezi önünde silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

ANTALYA'da polis merkezi önündeki silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydan Polis Merkezi önünde meydana geldi. Yeşildere Mahallesi'nde alacak- verecek anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi darbeden şüpheli gözaltına alınarak Meydan Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelinin yakınları da polis merkezi önüne gelerek beklemeye başladı. Bu arada darbedilen kişinin yakınları olduğu tahmin edilen kişi ya da kişiler, polis merkezi önünde bekleyen şüphelinin yakınlarına av tüfeğiyle ateş açtıktan sonra araçla olay yerinden kaçtı. Ateş sonucu yaralanan Diyar B., İsmail D. ile Eyüp T., çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından en yakın sağlık kuruluşuna götürüldü. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.