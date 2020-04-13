Antalya'da polis uygulamasından kaçan şüpheliler jandarmaya yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da polis uygulamasından kaçan şüpheliler jandarmaya yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde, polis uygulamasından kaçan 2 şüpheli, araç lastiği çalarken jandarma ekiplerince yakalandı.

Antalya'da polis uygulamasından kaçan şüpheliler jandarmaya yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Akseki ilçesinde, polis uygulamasından kaçan 2 şüpheli, araç lastiği çalarken jandarma ekiplerince yakalandı.

Akseki Bölge Trafik ekipleri ilçe girişinde uygulama yaptığı sırada, 42 TN 286 plakalı aracın sürücüsü, "dur" ihtarına uymayarak yoluna devam etti.

İbradı ilçesi istikametine kaçan aracın yakalanması için çalışma başlatıldı.

İbradı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri Düzlen Mahallesi'ndeki bir aracın lastiğini çalmaya çalışırken yakaladı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle de haklarında işlem yapılan zanlılar O.Z. ve M.A, gözaltına alındı.

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Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:20 Kaynak: AA

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