Antalya'da polis ve asker için de alkışlı destek - Son Dakika

Antalya'da polis ve asker için de alkışlı destek

DJ balkondan sokakları inletti, vatmanlar siren, gençler keman çaldı

Bazı vatandaşlar da korona virüsünden kurtulma dileğiyle gökyüzüne dilek balonu bıraktı

ANTALYA - Antalya'da sosyal medyadan başlatılan yeni bir akımla, sağlık çalışanlarının yanı sıra görevi başındaki polis ve askerlere de alkışlı destek verildi. Kimi Antalyalı balkonuna kurduğu ses sistemiyle, kimisi keman çalarak, kimisi de aracından korna sesiyle çağrıya destek verdi, bazı vatandaşlar da 'Korona virüsünden kurtulma dileğiyle' diyerek gökyüzüne dilek balonunu saldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3 gün boyunca sağlık çalışanlarına alkışlı destek yapılması çağrısında bulunmasının ardından 81 ilde başlatılan alkışlı destek 5. gününde de devam etti. Antalya'da ise 280 bini aşkın kişinin takip ettiği 'Antalya Hakkında' adlı sosyal medya hesabından, sağlık çalışanlarının yanı sıra polis ve askerler için de destek çağrısında bulunuldu. Çağrıya uyan binlerce Antalyalı saatler 21.00'e geldiğinde pencerelere çıkarak alkış tuttu, yoldan araçlarıyla geçenlerde korna çalarak destek verdi. O anları telefonlarıyla kaydeden kent sakinleri, yine sosyal medya hesaplarından o anları polis ve askerlerimiz için hastagıyla paylaştı.

DJ yine balkondan sokakları inletti

Bir önceki gün balkonuna ses sistemi kurarak müziği son ses açan Mehmet Çınar isimli DJ, bugün de balkonundan çaldığı müziklerle Antalya sokaklarını adeta inletti. Çınar, bu akşam alkış eşliğinde "Ölürüm Türkiye'm" adlı şarkıyı çaldı.

Dilek balonu saldılar

Kentte gün ilerledikçe artan alkışlı desteğin 5. gününde, bir genç keman çalarak, bir tramvaydaki vatman da siren çalarak destek verdi. Bir başka vatandaş ise evinin balkonundan "Korona virüsünden kurtulma dileğiyle' diyerek gökyüzüne dilek balonunu saldı.