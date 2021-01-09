Son dakika gündem: Polis, yaralanan köpek için trafiği durdurdu - Son Dakika

Yolu tekrar ulaşıma açan polis ekipleri, yaralı köpeği hayvan barınağından gelen yetkililere teslim etti.

Yaralanan köpeğin ezilmemesi için trafiği durduran ekipler, hayvanı güvenli şekilde yolun kenarına aldı.

Manavgat Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 kara yolunda bir kamyonun köpeğe çarptığını fark etti.

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