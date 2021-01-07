Polis, zabıta ve maliye ekiplerinden hurdacılara operasyon - Son Dakika

Polis, zabıta ve maliye ekiplerinden hurdacılara operasyon

Antalya'da polis, zabıta ve maliye ekiplerince hurdacılara yönelik operasyon düzenlendi.

Antalya'da polis, zabıta ve maliye ekiplerince hurdacılara yönelik operasyon düzenlendi. Zeytinköy bölgesindeki Yeşildere Mahallesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyona, maliye ve zabıta ekiplerinden oluşan yaklaşık 120 kişi katıldı. Eş zamanlı 7 adrese düzenlenen operasyonda, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Bölgedeki kişilerin kimlik sorgusunun da yapıldığı operasyonda, aranan bir zanlı da yakalandı.

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