Antalya'da polis, zabıta ve maliyeden ortak operasyon

Antalya'da, polis, zabıta ve maliye ekipleri, Yeşildere ve Gebizli mahallelerindeki hurdacılara ortak operasyon düzenledi. Bir iş yerinde yapılan aramada, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek, uzun namlulu tüfeklere ait çeşitli mermiler ele geçirildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, beraberinde Maliye ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile Muratpaşa ilçesi Yeşildere ve Gebizli mahallelerindeki hurda atık toplayan 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 120 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, tavan araları, koltuk kılıflarının içi, dolaplarda arama yapıldı. Aramalarda bir işyerinde 6.35 mm tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği 1 adet muşta, uzun namlulu tüfeklere ait mermiler, çalıntı olduğu değerlendirilen matkaplar, bir zincir markete ait çok sayıda sim kart ele geçirildi. Operasyon sırasında arama kaydı olan kişiler gözaltına alınırken, sigortasız işçi çalıştıran ve ruhsatı olmayan işyerlerine cezai işlem uygulandı.