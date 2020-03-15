Antalya'da polise direnen ehliyetsiz sürücü ve 4 yakını gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da polise direnen ehliyetsiz sürücü ve 4 yakını gözaltına alındı - Son Dakika

Antalya'da polise direnen ehliyetsiz sürücü ve 4 yakını gözaltına alındı

6 saat önce

Antalya'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki ehliyetsiz sürücü ve 4 yakını polise mukavemette bulununca gözaltına alındı.

Antalya'da polise direnen ehliyetsiz sürücü ve 4 yakını gözaltına alındı, System.String[]

Antalya'da şüphe üzerine durdurulan otomobildeki ehliyetsiz sürücü ve 4 yakını polise mukavemette bulununca gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Gazi Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler, ehliyetsiz olduğu tespit edilen ismi öğrenilemeyen sürücüye ceza uygulanması için trafik polisi çağırdı. Bunun üzerine sürücü ve otomobildeki 4 yakını ile mahalle sakinleri polise mukavemette bulundu.

Polis kendilerine direnenlere biber gazıyla müdahale etti.

Olay yerine takviye ekiplerin de gelmesiyle kalabalık dağıtıldı. Sürücü ile otomobildeki 4 yakını gözaltına alındı.

Polis ekipleri, otomobildeki köpeği ise şüphelilerin bir yakınına teslim etti.

Gazi Bulvarı, Muratpaşa, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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