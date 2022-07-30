Daireye ceset olduğu şüphesiyle giren ekipler su baskınıyla karşılaştı - Son Dakika
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Daireye ceset olduğu şüphesiyle giren ekipler su baskınıyla karşılaştı

30.07.2022 10:52

Antalya'nın Kepez ilçesinde pis kokular gelen bir daireye ceset olabileceği şüphesiyle giren polis ekipleri bambaşka bir manzarayla karşılaştı. Pis kokunun su baskını kaynaklı olduğu belirlendi.

Antalya'da dün saat 16.30 sırasında Kepez ilçesi, Hüsnü Karakaş Mahallesi 1513 sokaktaki bir sitenin giriş dairesinde meydana geldi. Site yönetimi kiracı Mustafa Ö'den birkaç aydır haber alamayınca ve daireden de kötü kokular gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İLK OLARAK DAİRENİN ÇEVRESİ İNCELENDİ

İlk olarak dairenin çevresinde inceleme yapan ekipler, savcılık izninin ardından çilingir yardımıyla daireye giriş yaptı. Dairede kimsenin olmadığı belirlenirken, akan su nedeniyle parkelerin zarar gördüğü, evin nem içinde kalması nedeniyle ağır kokunun oluştuğu öğrenildi. Kiracının telefonunda kapalı olması nedeniyle ekipler, suyu ve kapıyı kapatıp bölgeden ayrıldı.

"PARKELER SUYU YİYİNCE KOKU YAPMIŞ"

Site yöneticisi Ahmet Gün," İçeriden bir koku geliyordu. Koku gelmesi nedeniyle polise haber verdik. Kapı açıldı, suyu açık bırakmışlar. Parkeler sudan dolayı küflendiği için dehşet bir koku yapmış. Balkona küçük kurtçuklar çıkmıştı ve şüpheleniyorduk" dedi.

Pis kokular gelen daireye ceset bulmak için girdiler, gerçek başka çıktı
Pis kokular gelen daireye ceset bulmak için girdiler, gerçek başka çıktı
Pis kokular gelen daireye ceset bulmak için girdiler, gerçek başka çıktı
Pis kokular gelen daireye ceset bulmak için girdiler, gerçek başka çıktı
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Kaynak: İHA

Antalya, kiracı, Kepez, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Daireye ceset olduğu şüphesiyle giren ekipler su baskınıyla karşılaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Daireye ceset olduğu şüphesiyle giren ekipler su baskınıyla karşılaştı - Son Dakika
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