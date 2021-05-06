Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü yakalandı - Son Dakika

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü yakalandı

06.05.2021 16:07
Antalya'da polisin

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü yakalandı.

Antalya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü yakalandı.

Adnan Menderes Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi.

Sürücü, "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçtı.

Konyaaltı Caddesinde durdurulan araçtaki sürücü E.Ç. ve yanındaki kız arkadaşı A.D. gözaltına alındı.

Araçta, çok sayıda alkol şişesi ile pos cihazı bulundu.

Alkollü olduğu öne sürülen sürücü ile yanındaki kişiye adli ve idari işlem yapıldığı öğrenildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü yakalandı - Son Dakika


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