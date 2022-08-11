Antalya'da 55 kilo eroin ele geçirildi; 2 gözaltı - Son Dakika
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Antalya'da 55 kilo eroin ele geçirildi; 2 gözaltı

11.08.2022 19:18
Antalya'da 55 kilo eroin ele geçirildi; 2 gözaltı

ANTALYA'da polisin düzenlediği operasyonda, Mersin'den TIR'ın çekici kısmında getirilen 55 kilo 620 eroin ele geçirildi.

ANTALYA'da polisin düzenlediği operasyonda, Mersin'den TIR'ın çekici kısmında getirilen 55 kilo 620 eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek, Mersin'den Antalya'ya bir TIR ile yüklü miktarda eroin getirileceğini belirledi. TIR'ı Mersin'den çıkışından itibaren takibe alan ekipler, sabah saatlerinde kent girişinde operasyon düzenledi. Hassas burunlu köpeklerle arama yapan ekipler, TIR'ın çekici kısmına saklanan, 3 çanta içerisinde 111 paket halinde 55 kilo 620 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili M.K. ve İ.H.İ. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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Antalya'da bir TIR'da 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi Antalya'da bir TIR'da 50 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: DHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 55 kilo eroin ele geçirildi; 2 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 55 kilo eroin ele geçirildi; 2 gözaltı - Son Dakika
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