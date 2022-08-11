Antalya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek, Mersin'den Antalya'ya bir TIR ile yüklü miktarda eroin getirileceğini belirledi. TIR'ı Mersin'den çıkışından itibaren takibe alan ekipler, sabah saatlerinde kent girişinde operasyon düzenledi. Hassas burunlu köpeklerle arama yapan ekipler, TIR'ın çekici kısmına saklanan, 3 çanta içerisinde 111 paket halinde 55 kilo 620 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili M.K. ve İ.H.İ. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da 55 kilo eroin ele geçirildi; 2 gözaltı - Son Dakika

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