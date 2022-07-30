Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 tutuklama

30.07.2022 21:00
Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 tutuklama

Antalya'da polisin silah ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı operasyonlarda 30 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Antalya'da polisin silah ticareti yapan şüphelilere yönelik yaptığı operasyonlarda 30 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24-28 Temmuz tarihleri arasında 5 araç ve bir ikamette aramalar gerçekleştirdi. Aramalarda, 30 adet ruhsatsız tabanca ile 29 adet şarjör ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika
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