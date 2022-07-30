Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24-28 Temmuz tarihleri arasında 5 araç ve bir ikamette aramalar gerçekleştirdi. Aramalarda, 30 adet ruhsatsız tabanca ile 29 adet şarjör ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkan şüphelilerden 3'ü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da yasa dışı silah ticareti operasyonunda 3 tutuklama - Son Dakika

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