Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi

07.04.2022 10:44

Son dakika haberler... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi Antalya'da polislerden tramvay yolunda şok motosiklet ve scooter denetimi 1 saat süren denetimde 22 sürücüye kişi başı 196 TL para cezası Polislere ceza yazılmaması için dil döken genç: "Ağabey yapmayın ya.

Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi

Antalya'da polislerden tramvay yolunda şok motosiklet ve scooter denetimi

1 saat süren denetimde 22 sürücüye kişi başı 196 TL para cezası

Polislere ceza yazılmaması için dil döken genç: "Ağabey yapmayın ya. Ruhsatı alıp uyarsanız olmaz mı?"

ANTALYA - Antalya'da trafik polisleri tarafından tramvay yolunu ve kaldırımı kullanan motosiklet ve scooter kullanıcılarına yönelik olarak şok denetim yapıldı. 1 saat süren denetimde 22 sürücüye kişi başı 196 TL para cezası uygulanırken, bir genç polislere, "Ağabey yapmayın ya. Ruhsatı alıp uyarsanız olmaz mı?" diyerek dil dökse de ceza yemekten kurtaramadı.

Antalya Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Caddesi'nde kurallara aykırı şekilde scooter ve motosiklet kullanan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, trafik levhalarına uymayarak tramvay yoluna giren sürücüleri affetmedi. 1 saat süren denetimde 21 motosiklet ve 1 scooter sürücüsüne kişi başı 196 TL para cezası uygulandı. Bazı sürücüler ise polis ekiplerini görünce arkalarına bile bakmadan kaçtı. Ekipler tarafından durdurulan bir genç ise polis ekiplerini görünce önce şaşırdı. Daha sonra ise tramvay yolunun yasak olduğunu bilmediğini belirterek, "Yasak mıydı? Ceza mı yazacaksınız. Kaç para? Ağabey yapmayın ya. Ben de çalışıyorum. Ruhsatı alıp uyarsanız olmaz mı?" diyerek dil dökse de kendisine 196 TL para cezası uygulandı.

"Bin 500 tonluk arabam ile gelirim"

Sürücülerden Haluk Akıltopu, "Bisiklet yollarını teşvik etmezseniz, nereden gideceğimiz konusunda bilgi versinler. Kaldırımdan gitsek yaya var, yola çıksak kamyonların arasında ölüm tehlikesi altındasın. Arabamı çıkartmamı isterseniz, arabamı da çıkarırım. Bin 500 tonluk arabam ile gelirim. Tramvay yolunu kullandım, başka yol mu var? Adamlar bisiklet yolunu kapatıyor" dedi.

"İnsanlar tekrar kullanmaya devam ederse biz de eski formumuza döneceğiz"

Sürücü Ferman Türkkul, "Suçumuzun cezasını ödeyeceğiz. Bundan sonra çok mecbur olmadıkça kullanmayız" diye belirtirken, ismini açıklamak istemeyen bir başka sürücü ise, "Kurallara uymak lazım. Tramvay yolunda daha önce hiç problem olmamıştı. Birileri şikayet etti sanırım. O kadar olacak normaldir. İnsanlar tekrar kullanmaya devam ederse biz de eski formumuza döneceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi
Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi
Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi
Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi
Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi
Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi
Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi
Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi
Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi
Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi
Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi
Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi
Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi
Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi
Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi
Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi
Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi
Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi
Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi
Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi
Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi
Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi
Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Karlıova'da polisler şehit ailelerini ziyaret etti Son dakika haberi: Karlıova'da polisler şehit ailelerini ziyaret etti Son dakika haber | Kavga ihbarına giden polis ekiplerine gençlerden sürpriz kutlama Son dakika haber | Kavga ihbarına giden polis ekiplerine gençlerden sürpriz kutlama

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi - Son Dakika


Son Dakika
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:32 Yengesinin elini ve ağzını koli bandıyla bantlayıp, bayıltana kadar dövdü: Altın bileziklerini çalıp kaçtı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
11:22 7 Nisan Perşembe günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:13 Watford'un sahiplerinden Başkan Ali Koç'a Ozan Tufan nasihati: Oynamayınca kilo alıyor, oynatın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:20:53. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Polisin şok denetimine tramvay yolunda yakalanan gencin son pişmanlığı fayda etmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement