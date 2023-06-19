Antalya'da polislerin gözaltına almak istediği kişi AVM'nin ortasında namaz kılmaya başladı

Antalya'da dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi Kazım Özalp Caddesi üzerinde meydana gelen olayda duyma ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen A.H., ailesiyle beraber gezmeye çıktı. A.H., bir süre sonra eve gitmemek için zorluk çıkartınca anne bölgede bulunan polislerden yardım istedi.

POLİSLER NAMAZIN BİTMESİNİ BEKLEDİ

Polisleri gören A.H., eve gitmemek için birden namaz kılmaya başladı. Bu esnada polis ekipleri de A.H.'nin namazının bitmesini bekledi. Ekipler, A.H.'nin eniştesinin arabasını da namaz kılınan yere getirtti.

EVE GİDENE KADAR EŞLİK ETTİLER

Burada uzun süre namazını bitirmeyen A.H., polislerin yardımıyla eniştesinin arabasına bindirilerek evine doğru götürüldü. Motosikletli Yunus polisleri de her ihtimale karşı A.H. ile eve ulaşmasına kadar eşlik etti.